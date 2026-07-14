Молодые специалисты Группы «Россети» принимают участие в форуме «Форсаж-2026»

В первом рабочем дне форума участвовала директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» Дарья Борисова. Она рассказала о корпоративном треке, который посвящен поиску новых форматов взаимодействия с молодежью. В числе ключевых вопросов — как сделать энергетику более понятной и привлекательной, какие возможности и карьерные траектории важно показывать, какие инструменты помогут выстроить устойчивый интерес к работе в электросетевом комплексе.