Молодые специалисты Группы «Россети» принимают участие в форуме «Форсаж-2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Калужской области стартовал XVI форум «Форсаж-2026», который в этом году проходит под девизом «Культура производства: будущее в настоящем». Участвуют команды со всей страны, в том числе 95 представителей Группы «Россети».
В числе основных тематических направлений форума обозначены русская инженерная школа и модель управления, витрина российских передовых технологий, культура производства и герои нашего времени. Специалистам предстоит познакомиться с инструментами проектирования будущего и создания инноваций.
В первом рабочем дне форума участвовала директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» Дарья Борисова. Она рассказала о корпоративном треке, который посвящен поиску новых форматов взаимодействия с молодежью. В числе ключевых вопросов — как сделать энергетику более понятной и привлекательной, какие возможности и карьерные траектории важно показывать, какие инструменты помогут выстроить устойчивый интерес к работе в электросетевом комплексе.
Форум «Форсаж» проводится Ассоциацией «МАКО» при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Общественной палаты РФ и Правительства Калужской области. Группа «Россети» традиционно является партнером форума.