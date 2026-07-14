Движение по второй очереди моста через Егошиху откроется осенью

Из-за сложного рельефа работы идут с особыми условиями: 33-метровые балки привозят только ночью, чтобы не создавать пробки. Движение по второй очереди запустят осенью. После чего подрядчик приступит к ремонту первой очереди. Там планируют полностью заменить покрытие и отремонтировать опоры. «Понимаем, как долго жители города ждали разгрузки этого участка — каждый день здесь проезжает больше 40 тысяч машин. Завершив все работы, запустим полноценное шестиполосное движение», — отметил губернатор.