Минниханов осмотрел выставку нефтегазовой отрасли в Альметьевске

Так, одним из проектов стала гибкая армированная труба для нефтяной промышленности, а студенты представили проект с применением ИИ по повышению продуктивности растениеводства. Также здесь можно было увидеть комплексы по улавливанию углекислого газа и технологии по его использованию в нефтедобыче.