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Минниханов осмотрел выставку нефтегазовой отрасли в Альметьевске

Экспозицию последних достижений нефтегазовой отрасли осмотрел сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках нефтяного саммита. Мероприятие прошло на площадке Высшей школы нефти в Альметьевске.

На выставке Раису РТ продемонстрировали последние технологии в нефтедобыче, различные композитные материалы, используемые в отрасли, а также ряд проектов по биотехнологиям и студенческие стартапы.

Так, одним из проектов стала гибкая армированная труба для нефтяной промышленности, а студенты представили проект с применением ИИ по повышению продуктивности растениеводства. Также здесь можно было увидеть комплексы по улавливанию углекислого газа и технологии по его использованию в нефтедобыче.

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