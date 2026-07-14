Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы и гости города проели в кафе и ресторанах 26 млрд за 5 месяцев

За год траты на общепит выросли на 19%

Источник: Комсомольская правда

Волгоградстат опубликовал итоги наблюдений за оборотом общественного питания в регионе. С января по май 2026 года кафе, рестораны, бары, кофейни, пабы и прочие заведения заработали на своих посетителях 26,7 млрд рублей. Волгоградцы и гости города за год стали тратить на общепит на 19,2% больше, чем годом ранее. Виноваты в этом и постоянно растущие цены: за год в этой сфере в Волгоградской области они выросли на 11,17%.

Большая часть заработанных общепитом денег приходится на долю малых предпринимателей и ИП. Крупный и средний бизнес заработал 32,0% от общей суммы.