В Перми на одну женщину-миллионера стало больше

Срок проведения акции «Купи квартиру — получи шанс на миллион» с 01.05.2026 по 31.07.2026 г. 3 победителя по 1 000 000 рублей после вычета НДФЛ. Акция не является лотереей, участие в ней не требует платы и не связано с рисками. Организатор акции АО «ПЗСП». Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте pzsp.ru. Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Кронштадтская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Даты проведения итогов (определение Победителей) акции «Купи квартиру — получи шанс на миллион»: первый этап — 10.06.2026 г.; второй этап — 10.07.2026 г.; третий этап — 10.08.2026 г. Подробная информация в Положении на сайте ПЗСП.