Суд отказал подрядчику в продлении сроков строительства дороги в Арзамасе

В суде представители подрядчика заявили, что во время строительства обнаружились неучтенные газо- и водопроводы, коммуникации РЖД, а также возникла необходимость дополнительных работ по укреплению насыпи и переустройству инженерных сетей. Кроме того, компания указала на задержку с выдачей разрешения на строительство.