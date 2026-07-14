Азовское море будет под защитой

Учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России, логистика поставок при необходимости будет переориентирована. В настоящее время совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков.