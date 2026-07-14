Азовское море будет под защитой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности нашей страны.
Учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России, логистика поставок при необходимости будет переориентирована. В настоящее время совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков.
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
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