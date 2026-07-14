В Прикамье ищут инвесторов для восстановления пяти исторических зданий

Инвесторов планируют привлечь к восстановлению сразу нескольких объектов культурного наследия в Усолье, сообщает главный архитектор Прикамья Елена Ермолина.
Большинство объектов находятся в историческом центре у Спасо-Преображенского монастыря. Все они — часть старого Усолья, его купеческой и церковной истории.
Один из самых ценных — «Дом господский» на Спасской, 21. Его построили по распоряжению князя Сергея Голицына, а автором проекта, вероятно, был Андрей Воронихин или мастера его школы. Долгие годы здание служило резиденцией управляющих соляными промыслами.
Ещё два дома — на Преображенской. Первый — жилой дом церковнослужителя (№ 9) — типичная городская постройка начала XX века. Второй — дом с колбасным заведением купца Кузнецова (№ 8). На первом этаже располагалось производство, позже пекарня и торговая лавка. Кирпичные своды делали помещение более безопасным в пожарном отношении.
Также на торги выставлены типография М. А. Тарасова (Спасская, 16), где печатали местную полиграфию, и дом Кузнецова — магазин Буткевича (Богородская, 10). В начале XX века здесь торговали тканями, бакалеей и хозяйственными товарами.
Заявки принимаются до 21 августа. Инвесторы могут арендовать объекты по ставке 1 рубль за кв. метр в год на срок до 49 лет, а также получить льготное финансирование на реставрацию под 6−9% годовых. При этом новый владелец обязан сохранить объект в установленные сроки. «Очень хочется, чтобы у каждого из этих зданий появился заботливый хозяин. От уважения к прошлому зависит будущее», — написала Ермолина.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что в Кудымкаре ищут инвесторов для восстановления здания бывшего трахоматозного диспансера, связанное с именем выдающегося врача-офтальмолога Василия Коркина.