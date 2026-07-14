В Прикамье ищут инвесторов для восстановления пяти исторических зданий

Заявки принимаются до 21 августа. Инвесторы могут арендовать объекты по ставке 1 рубль за кв. метр в год на срок до 49 лет, а также получить льготное финансирование на реставрацию под 6−9% годовых. При этом новый владелец обязан сохранить объект в установленные сроки. «Очень хочется, чтобы у каждого из этих зданий появился заботливый хозяин. От уважения к прошлому зависит будущее», — написала Ермолина.