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В региональном минсельхозе не увидели «критичных моментов» из-за ситуации с топливом

Министр сельского хозяйства Артем Иванов назвал топливную ситуацию в канун уборочной кампании «управляемой».

В министерстве сельского хозяйства Калининградской области заявили, что топливный кризис не должен отразиться на грядущей уборочной кампании. Готовность парка сельхозтехники, как сообщил на оперативном совещании в правительстве области министр сельского хозяйства Артем Иванов, сегодня примерно на уровне 95%.

По словам Иванова, до конца года предприятиям АПК нужно около 26 тысяч тонн дизтоплива, а в пиковый период уборки (с июля по сентябрь) — 16 тысяч тонн дизтоплива и тысяча тонн бензина.

«Крупные сельхозтоваропроизводители, на которых приходится больше 80 процентов посевной площади, сегодня уже имеют контракты на прямую поставку от топливных компаний. Средние и мелкие производители ведут работы по заключению контрактов на мелкий опыт и на топливные карты. Ежедневно проводим мониторинг обеспеченности сельхозтоваропроизводителей, постоянно на связи с поставщиками топлива. Каждую неделю проводим оперативные совещания с районами, по результатам мониторинга по районам в крупных хозяйствах области на данный момент имеется двухнедельный запас дизельного топлива, а с мелкими фермерами ситуация управляемая», — заявил министр.

Иванов добавил, что совместно с оперативным штабом правительства области и федеральным Минсельхозом «все вопросы по обеспечению топливными ресурсами отрабатываются в оперативном режиме и находятся на особом контроле».

Губернатор также отметил, что по обеспечению топливом сельхозпроизводителей власти «все необходимые меры приняли» и «каких-то критичных моментов не видят».