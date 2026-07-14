В региональном минсельхозе не увидели «критичных моментов» из-за ситуации с топливом

«Крупные сельхозтоваропроизводители, на которых приходится больше 80 процентов посевной площади, сегодня уже имеют контракты на прямую поставку от топливных компаний. Средние и мелкие производители ведут работы по заключению контрактов на мелкий опыт и на топливные карты. Ежедневно проводим мониторинг обеспеченности сельхозтоваропроизводителей, постоянно на связи с поставщиками топлива. Каждую неделю проводим оперативные совещания с районами, по результатам мониторинга по районам в крупных хозяйствах области на данный момент имеется двухнедельный запас дизельного топлива, а с мелкими фермерами ситуация управляемая», — заявил министр.