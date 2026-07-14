В региональном минсельхозе не увидели «критичных моментов» из-за ситуации с топливом

В министерстве сельского хозяйства Калининградской области заявили, что топливный кризис не должен отразиться на грядущей уборочной кампании. Готовность парка сельхозтехники, как сообщил на оперативном совещании в правительстве области министр сельского хозяйства Артем Иванов, сегодня примерно на уровне 95%.
По словам Иванова, до конца года предприятиям АПК нужно около 26 тысяч тонн дизтоплива, а в пиковый период уборки (с июля по сентябрь) — 16 тысяч тонн дизтоплива и тысяча тонн бензина.
«Крупные сельхозтоваропроизводители, на которых приходится больше 80 процентов посевной площади, сегодня уже имеют контракты на прямую поставку от топливных компаний. Средние и мелкие производители ведут работы по заключению контрактов на мелкий опыт и на топливные карты. Ежедневно проводим мониторинг обеспеченности сельхозтоваропроизводителей, постоянно на связи с поставщиками топлива. Каждую неделю проводим оперативные совещания с районами, по результатам мониторинга по районам в крупных хозяйствах области на данный момент имеется двухнедельный запас дизельного топлива, а с мелкими фермерами ситуация управляемая», — заявил министр.
Иванов добавил, что совместно с оперативным штабом правительства области и федеральным Минсельхозом «все вопросы по обеспечению топливными ресурсами отрабатываются в оперативном режиме и находятся на особом контроле».
Губернатор также отметил, что по обеспечению топливом сельхозпроизводителей власти «все необходимые меры приняли» и «каких-то критичных моментов не видят».