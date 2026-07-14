В Минске прокуратура вернула месячную зарплату в частном медцентре

В Минске работников частного медицинского центра оставили без зарплаты за целый месяц. В ситуации разбиралась прокуратура города Минска.
Во время проверки выяснилось, что в частном медцентре не рассчитались с 64 работниками за май 2026 года. При этом внутренний договор центра предполагает, что зарплату работники медцентра должны получать двумя платежами: 28 числа каждого месяца — заработная плата за первую половину текущего месяца и 15 числа — основная часть зарплаты за предыдущий месяц с учетом фактически отработанного времени.
В итоге прокуратура вынесла в адрес директора медцентра предписание, потребовав принять меры к выплате работникам причитающихся им сумм.
Акт надзора был исполнен в полном объеме, и 64 работника получили зарплату за май в общей сумме свыше 176 тысяч рублей.
Напомним, в Беларуси выплата заработной платы производится регулярно в дни, определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз в месяц (ч.1 ст. 73 Трудового кодекса Беларуси).
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