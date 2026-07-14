В Минске прокуратура вернула месячную зарплату в частном медцентре

Во время проверки выяснилось, что в частном медцентре не рассчитались с 64 работниками за май 2026 года. При этом внутренний договор центра предполагает, что зарплату работники медцентра должны получать двумя платежами: 28 числа каждого месяца — заработная плата за первую половину текущего месяца и 15 числа — основная часть зарплаты за предыдущий месяц с учетом фактически отработанного времени.