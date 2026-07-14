Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей

Аэропорт ищет спасателя со специальной профессиональной подготовкой. Соискатель должен не иметь медицинских противопоказаний и быть готовым к работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и специальном снаряжении. Обязанности будут состоять из обеспечения пожарной безопасности воздушных судов и объектов инфраструктуры аэропорта, участия в тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в составе аварийно-спасательного отряда, а также соблюдения требований охраны труда и техники безопасности. Работодатель предлагает трудоустройство по ТК, график работы ⅓, оплачиваемый отпуск и больничные, ДМС после испытательного срока, обучение, обеспечение спецодеждой, льготное питание, а также служебный транспорт из Калининграда, Гурьевска и Зеленоградска, парковку по льготным тарифам и другие соцгарантии. Опыт работы приветствуется, но не является обязательным. Зарплата — 37,9 тыс. руб.