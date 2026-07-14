Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе работодатели были готовы платить больше старшему судовому механику, водителю автомобиля, грузчику-комплектовщику, руководителю кружка и мастеру цеха.
Вакансии для квалифицированного персонала.
В транспортное предприятие требуется старший судовой механик с высшим образованием, опытом работы на судах не менее пяти лет, всеми необходимыми квалификационными удостоверениями и действующим заключением медкомиссии. В обязанности работника входят обеспечение надежной работы и правильной эксплуатации судового оборудования, организация технического обслуживания, выявление и устранение неисправностей, контроль качества ремонтных работ, а также распределение подчиненных по вахтам и работам, учет рабочего времени и обеспечение безопасной организации труда, контроль запасов ресурсов. Помимо этого, необходимо вести техдокументацию, управлять запасными частями и оформлять заказы. Зарплата составит от 180 до 220 тыс. руб.
Школа находится в поисках учителя математики и информатики. Для трудоустройства необходим опыт проведения уроков не менее двух лет. Указанная зарплата — 40−70 ₽ (вероятно, работодатель забыл добавить слово «тысяч»).
Вакансии для рабочих специальностей.
Завод опубликовал вакансию водителя автомобиля категории С, который будет работать по загрузке, тpанcпортировaнию, выгpузке бетонной смеси из автобетоносмесителя, очищать и промывать его, а также настраивать рабочее оборудование. Работодатель предлагает график 6/1, оформление по ТК, спецодежду и медосмотр за счет компании и зарплату 130−150 тыс. руб. «Опыт работы на бетоновозе не обязателен — всему научим. Но на гpузoвoм aвтoтранспортe или спецтехникe — oт 12 месяцев», — добавляет завод.
В компанию по производству стройматериалов на время отпуска основного работника требуется фельдшер по предрейсовым осмотрам. Работать предстоит с 7 сентября по 2 октября. Для трудоустройства необходимы удостоверение о повышении квалификации по предрейсовым, послерейсовым и текущим медицинским осмотрам водителей транспортных средств, а также действующие результаты медосмотра и опыт работы от двух лет. График — неполная занятость, зарплата — 20−30 тыс. руб.
Вакансии без опыта работы.
На предприятие по производству мебели для ванных комнат требуется грузчик-комплектовщик. От кандидата ждут ответственности, дисциплинированности, аккуратности, физической выносливости и отсутствия вредных привычек. В его обязанности войдут погрузка, выгрузка и внутрискладская переработка грузов; сортировка, укладка, переноска, фасовка и упаковка товаров вручную и с использованием простейших погрузочно-разгрузочных механизмов. Кроме того, рабочий день будет состоять из крепления и укрытия грузов, размещения продукции на складах, поддержания в исправном состоянии погрузочного инвентаря и подготовки грузов к транспортировке. Компания, в свою очередь, предлагает трудоустройство по ТК, соцгарантии, столовую на территории предприятия, служебный транспорт и зарплату 70 тыс. рублей.
Аэропорт ищет спасателя со специальной профессиональной подготовкой. Соискатель должен не иметь медицинских противопоказаний и быть готовым к работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и специальном снаряжении. Обязанности будут состоять из обеспечения пожарной безопасности воздушных судов и объектов инфраструктуры аэропорта, участия в тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в составе аварийно-спасательного отряда, а также соблюдения требований охраны труда и техники безопасности. Работодатель предлагает трудоустройство по ТК, график работы ⅓, оплачиваемый отпуск и больничные, ДМС после испытательного срока, обучение, обеспечение спецодеждой, льготное питание, а также служебный транспорт из Калининграда, Гурьевска и Зеленоградска, парковку по льготным тарифам и другие соцгарантии. Опыт работы приветствуется, но не является обязательным. Зарплата — 37,9 тыс. руб.
Вакансии с неполной занятостью.
В образовательную организацию требуется руководитель кружка. На должность могут претендовать соискатели с неоконченным высшим образованием и без опыта работы. Однако для трудоустройства необходимо знать основные направления IT-образования, обладать навыками планирования, делегирования и коммуникации, а также быть ответственным, организованным и готовым работать по гибкому графику вечером и в выходные. Приветствуются опыт разработки образовательных программ и работы с детьми и родителями, а также владение английским языком на базовом уровне.
В обязанности сотрудника войдут разработка и координация учебных программ кружков, элективов и внеклассных мероприятий, взаимодействие с родителями, партнерами и поставщиками, контроль качества обучения и оценка результатов, а также организация рекламных и информационных кампаний и участие в наборе учащихся. Зарплата составит от 75 до 100 тыс. руб.
Уборщице офиса с опытом работы обещают платить 10 тыс. руб. за уборку после 17:00 пять раз в неделю. В обязанности сотрудницы входят поддержание чистоты и порядка, влажная уборка полов и поверхностей, санитарная обработка двух санузлов, мытье небольшой кухонной зоны, вынос мусора и заправка расходников. Уборщица должна обладать такими качествами, как добросовестность, аккуратность, честность, порядочность, пунктуальность и внимательность к деталям. Кроме того, ее внешний вид должен быть опрятным. На должность не рассматривают соискательниц с вредными привычками.
Другие вакансии.
Предприятие по производству железобетонных изделий ищет мастера цеха со строительным образованием и опытом работы на руководящей должности не менее одного года. Специалист должен уметь читать чертежи и уверенно владеть ПК. Знание принципов бережливого производства также может стать преимуществом при трудоустройстве. Сотруднику предстоит контролировать производство железобетонных изделий, обеспечивать выполнение производственных планов и повышения производительности труда и контролировать правильную эксплуатацию оборудования. Помимо прочего, в его обязанности войдут ведение техдокументации и отчетности, обеспечение высокого качества продукции, анализ причин брака и разработка мероприятий по их устранению.
Работодатель, в свою очередь, предлагает трудоустройство по ТК, график работы 5/2 с 07:00 до 16:00, прохождение медкомиссии и обеспечение спецодеждой за счет компании, систему материального поощрения и зарплату 75−95 тыс. руб.
Индивидуальный предприниматель приглашает на работу машиниста автомобильного крана с соответствующим удостоверением. Ему предстоит эксплуатировать автомобильные краны грузоподъемностью до 40 тонн при производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Другая информация не уточняется.
Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».
Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград».