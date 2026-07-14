Белорусы стали чаще ездить в Узбекистан: что привлекает туристов

Там отметили, что января по май текущего года 14 251 белорус посетил Узбекистан с туристическими целями, а это на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом почти половина гостей из Беларуси (7053 человека) выбрали главной целью поездки именно классический отдых и экскурсии.
Белорусских путешественников в этой стране привлекает множество факторов.
«В первую очередь, это богатое культурное наследие, древние города Шелкового пути, замечательная архитектура, различные направления, связанные с экотуризмом, кухня», — подчеркнули в РСТО.
В том числе высокий интерес к этому направлению помогает поддерживать и регулярное авиасообщение: три еженедельных рейса «Белавиа» позволяют планировать как короткие туры выходного дня, так и полноценные отпуска.
Эксперты полагают, что Узбекистан привлекает белорусов также сочетанием современной инфраструктуры и восточного гостеприимства.
Выбирают Беларусь.
В свою очередь в Беларусь за первые пять месяцев 2026-го прибыл 1 101 турист из Узбекистана, из них 914 — с целью отдыха. Несмотря на сравнительно небольшое число поездок, показатель, тем не менее, заметно вырос.
«Основной причиной туристических поездок узбеков в нашу страну является желание отдохнуть и увидеть новые места», — отметили эксперты из Узбекистана.
Так, путешественников привлекают историческая архитектура Беларуси, природные достопримечательности, развитая инфраструктура, доступные цены, высокий уровень безопасности, гостеприимство жителей, а также безвизовый режим и удобное авиасообщение.