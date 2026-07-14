Чиновникам в Ленобласти ограничат заправку служебных автомобилей

Кроме того, губернатор напомнил, что часть нефтяных компаний уже разрешила жителям заправлять в металлические канистры, соответствующие ГОСТу, до 10 литров топлива в пределах действующего на конкретной АЗС лимита. Эта мера, по словам губернатора Дрозденко, позволит владельцам садовой техники приобрести бензин для газонокосилок, бензопил и другого оборудования.