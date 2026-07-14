Компания, владеющая нефтехранилищем в Ростове, обанкротилась из-за долга

Первоначально процедуру наблюдения в отношении должника установили до 12 декабря 2024 года, но затем сроки продлевали. За это время сумма долгов выросла до 3,4 млрд рублей. В июле 2026 года на собрании кредиторов приняли решение о признании компании банкротом, с этим согласился суд.