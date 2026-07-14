Когда в Башкирии закончится дефицит бензина: Минпром обозначил сроки

По его словам, топлива в регионе меньше не стало. Проблема возникла из-за совпадения нескольких факторов: небольшие АЗС распродали остатки бензина со складов, новых поставок не дождались и закрылись. Крупные сети, напротив, нарастили объемы. Дополнительную нагрузку создал выросший спрос — если раньше одна заправка обслуживала около 50 машин в сутки, то в условиях очередей эта цифра выросла до 250.