Новосибирские власти обеспокоены состоянием урожая из-за засухи

Травников отметил, что этим летом в регионе стоит жара и не хватает влаги, поэтому власти беспокоятся за урожай. При этом многие хозяйства ищут новые подходы — пробуют выращивать сою, кукурузу, подсолнечник и гречиху, которых раньше здесь не сеяли, а по традиционным культурам тоже получают достойные результаты. Губернатор добавил, что опыт передовых хозяйств надо обобщать и передавать коллегам.