Новосибирские власти обеспокоены состоянием урожая из-за засухи

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел совещание по вопросам сельского хозяйства на площадке предприятия «Сиб-регион» в Коченевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Травников отметил, что этим летом в регионе стоит жара и не хватает влаги, поэтому власти беспокоятся за урожай. При этом многие хозяйства ищут новые подходы — пробуют выращивать сою, кукурузу, подсолнечник и гречиху, которых раньше здесь не сеяли, а по традиционным культурам тоже получают достойные результаты. Губернатор добавил, что опыт передовых хозяйств надо обобщать и передавать коллегам.
В правительстве подчеркнули, что летний период для аграриев самый ответственный. Продовольственная безопасность региона зависит от погоды, техники и рабочих рук. Отдельно власти контролируют обеспечение хозяйств топливом.