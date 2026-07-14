В Оренбурге ввели ограничение на отпуск газа в одни руки

Самая крупная сеть АГЗС по области — «РусГаз» — теперь также отпускает 20 литров в один чек. Сотрудник компании заявил «Ъ-Волга», что такое нововведение связано с тем, что «половина заправок в городе сегодня не работает». Между тем, цена одного литра газа на «РусГазе» достигает почти 50 ₽, 2 июля на этой же сети стоимость составляла 41,9 ₽ за литр. Параллельно с повышением цен появилось ограничение на отпуск дизтоплива и АИ-95 — его теперь продают только юридическим лицам по топливным картам, ранее такие меры вводились на продажу АИ-92. Физические лица снова могут приобретать эту марку бензина, однако уже по завышенной цене в 124,9 ₽ за литр.