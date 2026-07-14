Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты — власти

«Меры (по сдерживанию цен в Крыму — ред.) уже принимаются, например, субсидии на топливо. Самое главное, что власть сосредоточена на решении базовой проблемы ценообразования. Если она будет решена, а на это все нацелено, то цены, конечно, будут стабилизированы», — сказал Константинов.