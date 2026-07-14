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Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты — власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Федеральное субсидирование закупок топлива для Крыма будет способствовать нормализации ситуации с ценами на продукты и товары первой необходимости на полуострове. Такое мнение высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым о мерах по стабилизации ценовой ситуации в регионе.

Источник: РИА "Новости"

«Меры (по сдерживанию цен в Крыму — ред.) уже принимаются, например, субсидии на топливо. Самое главное, что власть сосредоточена на решении базовой проблемы ценообразования. Если она будет решена, а на это все нацелено, то цены, конечно, будут стабилизированы», — сказал Константинов.

По его словам, необходимые ресурсы для урегулирования ценовой ситуации в Крыму имеются.

«Нужно выйти из режима ЧС. Если проблема с логистикой будет решена каким бы то ни было способом, это не решит всех проблем, но решит ценовые вопросы», — добавил спикер крымского парламента.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

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