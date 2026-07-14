Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты — власти

«Меры (по сдерживанию цен в Крыму — ред.) уже принимаются, например, субсидии на топливо. Самое главное, что власть сосредоточена на решении базовой проблемы ценообразования. Если она будет решена, а на это все нацелено, то цены, конечно, будут стабилизированы», — сказал Константинов.
По его словам, необходимые ресурсы для урегулирования ценовой ситуации в Крыму имеются.
«Нужно выйти из режима ЧС. Если проблема с логистикой будет решена каким бы то ни было способом, это не решит всех проблем, но решит ценовые вопросы», — добавил спикер крымского парламента.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.