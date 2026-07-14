Власти Югры решили, кто получит топливо в первую очередь

Губернатор также поручил проработать вопрос о продаже бензина и дизеля в канистры до 20 литров владельцам маломерных судов и жителям для бытовых нужд — например, для бензопил, газонокосилок и генераторов. Летом водный транспорт остается единственным средством передвижения в 57 населенных пунктах округа, в том числе в труднодоступных, пояснил Кухарук.