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Власти Югры решили, кто получит топливо в первую очередь

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) топливо в первую очередь будут получать экстренные и коммунальные службы.

Источник: Газета.Ру

Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем канале в мессенджере «Макс».

«В условиях повышенного спроса приняли решение о приоритетном порядке обслуживания и отпуска топлива оперативным службам», — написал он.

Как пояснил глава региона, приоритетное право на заправку получат спасатели МЧС и «Центроспас-Югория», полицейские, медики скорой помощи, аварийные бригады коммунальщиков и транспорт, обслуживающий городские и междугородние маршруты.

Губернатор также поручил проработать вопрос о продаже бензина и дизеля в канистры до 20 литров владельцам маломерных судов и жителям для бытовых нужд — например, для бензопил, газонокосилок и генераторов. Летом водный транспорт остается единственным средством передвижения в 57 населенных пунктах округа, в том числе в труднодоступных, пояснил Кухарук.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных мерах по стабилизации внутреннего топливного рынка. Документ расширяет правительственные полномочия в сфере оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения с нефтеперерабатывающими заводами. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам увеличить поставки бензина в регионы, а Минэнерго совместно с компаниями — подготовить меры для проблемных субъектов.

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