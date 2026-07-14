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Мэрия Новосибирска рассказала, что сейчас делают у котлована на Горском

На участке обвала укрепляют стенки котлована, чтобы обезопасить соседние дома.

Источник: мэрия Новосибирска

В Новосибирске продолжают устранять последствия дефекта на сетях Горводоканала. Сейчас на участке обвала специалисты монтируют металлические укрепления, сообщили в мэрии.

По информации начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Зайкова, стенки котлована укрепляют, чтобы обезопасить расположенные рядом дома.

«Понижение параметров давления в Ленинском и Кировском районах позволило сократить стоки, идёт откачка воды из котлована, чтобы его осушить и начать работы. Объём воды огромен — 250 кубометров», — сообщил Зайков.

На месте задействованы более 50 сотрудников городских служб и 12 единиц специализированной техники. После завершения работ котлован засыплют землёй.

Ремонт координируют службы МУП «Горводоканал».