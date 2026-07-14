Мэрия Новосибирска рассказала, что сейчас делают у котлована на Горском

В Новосибирске продолжают устранять последствия дефекта на сетях Горводоканала. Сейчас на участке обвала специалисты монтируют металлические укрепления, сообщили в мэрии.
По информации начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Зайкова, стенки котлована укрепляют, чтобы обезопасить расположенные рядом дома.
«Понижение параметров давления в Ленинском и Кировском районах позволило сократить стоки, идёт откачка воды из котлована, чтобы его осушить и начать работы. Объём воды огромен — 250 кубометров», — сообщил Зайков.
На месте задействованы более 50 сотрудников городских служб и 12 единиц специализированной техники. После завершения работ котлован засыплют землёй.
Ремонт координируют службы МУП «Горводоканал».