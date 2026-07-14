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Рогожник: на работу в Витебскую область пригласят еще 5 тыс. узбеков

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Работать в агросекторе Витебской области в минувший понедельник прибыли 250 граждан Узбекистана, и все они были отобраны по специальностям, сообщил председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник во время рабочей поездки президента Беларуси Александра Лукашенко в Оршанский район.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

«Дополнительно мы договорились с хокимом (главой Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым — Sputnik) о том, что будет еще подобрано 5 тыс. человек. И по 500 человек, начиная с сентября, начнет приезжать. Нам надо подготовить соответствующие условия для их жизни. Для того, чтобы люди себя чувствовали, как наши», — добавил руководитель региона.

В свою очередь Шухратбек Абдурахманов показал Александру Лукашенко фото того, как встречали работников из Узбекистана.

«Ну, ты уже их одел, как на парад… Одевай вот такую черную робу и будем работать», — шутливо заметил президент.

Хоким пояснил, что есть и рабочая одежда, а эта будет парадной. Вместе с председателем облисполкома он также рассказал президенту и о других направлениях сотрудничества. В том числе в Витебске на площади Победы открыт торговый дом Узбекистана.

Рогожник пояснил, что в Беларусь узбекские фрукты будет поставлять белорусская компания «Фрутреал» (оптовая фирма, связанная с сетями магазинов «Дионис» и «Фрукты плюс»).

«…А в Узбекистан будем отправлять картофель», — добавил витебский губернатор.

Со своей стороны президент Беларуси заверил, что на селе будут строить одинаковое жилье и для белорусов, и для узбеков. Детям приехавших работников обеспечат места в школах и детских садах. Будет и возможность поступать в вузы.

«Они (узбеки — Sputnik) должны знать, приехав сюда, они не чужие для нас люди. Мы это все сделаем. Единственное, чтобы работали», — сказал Лукашенко.

Где будут работать узбеки?

Кроме того, витебский губернатор дополнительно сообщил президенту, что узбекской стороне выделят 2 тыс. гектаров в Бешенковичском районе для выращивания картофеля. Партнеров из Узбекистана обеспечат семенами из Республиканского научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству.

То есть там при них будут все специалисты, которые будут помогать в технологии выращивания. С них только техника, люди, все остальная помощь — это наша.

сказал Рогожник

В свою очередь президент отметил, что и белорусская техника не должна «быть в стороне».

Рогожник добавил, что с узбекской стороной договорились и о создании предприятия по деревообработке. Объем планируемых инвестиций — 40 млн евро.

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