Рогожник: на работу в Витебскую область пригласят еще 5 тыс. узбеков

«Дополнительно мы договорились с хокимом (главой Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым — Sputnik) о том, что будет еще подобрано 5 тыс. человек. И по 500 человек, начиная с сентября, начнет приезжать. Нам надо подготовить соответствующие условия для их жизни. Для того, чтобы люди себя чувствовали, как наши», — добавил руководитель региона.