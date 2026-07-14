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Авиакомпаниям рекомендовано прекратить полеты над ОАЭ и Катаром

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) выпустило предупреждение для всех авиакомпаний. Ведомство рекомендовало временно отказаться от полетов над Бахрейном, Кувейтом, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. Причина — возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом говорится в официальном заявлении агентства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Все операторы должны прекратить полеты в воздушном пространстве Бахрейна, Кувейта, Катара, ОАЭ и воздушном пространстве над водами Оманского залива в пределах района полетной информации Маската», — сообщается на сайте EASA.

В документе подчеркивается, что ситуация в регионе остается напряженной. Попытки Ирана взять под контроль Ормузский пролив, атаки на коммерческие суда и военные операции США создают серьезную угрозу для гражданской авиации. Самолеты, следующие через воздушное пространство указанных стран, подвергаются высокому риску.

Рекомендация действует до 29 июля, но срок могут пересмотреть в зависимости от развития событий.

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