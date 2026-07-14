Авиакомпаниям рекомендовано прекратить полеты над ОАЭ и Катаром

В документе подчеркивается, что ситуация в регионе остается напряженной. Попытки Ирана взять под контроль Ормузский пролив, атаки на коммерческие суда и военные операции США создают серьезную угрозу для гражданской авиации. Самолеты, следующие через воздушное пространство указанных стран, подвергаются высокому риску.
Рекомендация действует до 29 июля, но срок могут пересмотреть в зависимости от развития событий.
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