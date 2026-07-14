Расширяем горизонты: Усольский калийный комбинат — участник выставки Иннопром-2026

— Выставка работает на развитие промышленности. Больше всего порадовала практическая направленность: здесь не про абстрактные концепции, а про реальные решения, которые можно внедрять уже сейчас. На стендах показывали не макеты, а работающую технику — промышленные роботы, станки, системы автоматизации. Сразу видно, где и как это возможно применить на производстве.