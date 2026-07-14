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Путин: ключевая ставка в России будет снижаться

Ключевая ставка в России продолжит снижаться, и этот процесс будет происходить естественным образом. Об.

Ключевая ставка в России продолжит снижаться, и этот процесс будет происходить естественным образом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Якутии.

— Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, — заявил глава российского государства.

Напомним, 19 июня в ходе заседания совета директоров ЦБ ключевая ставка была снижена на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. Следующее заседание состоится на 24 июля.

Фото: пресс-служба Кремля.