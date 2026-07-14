МНС сказало, какие налоги могут не платить пенсионеры в Беларуси

В частности, в Беларуси у пенсионеров есть право на налоговые льготы. И в зависимости от вида имущества пенсионеры могут полностью не платить отдельные налоги либо получить скидку. Например, пенсионерам не нужно платить налог на одну квартиру, один жилой дом вместе с хозпостройками, один объект незавершенного капитального строительства, садовые домики и дачи, а также гаражи и машиноместа независимо от их количества.