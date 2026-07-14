МНС сказало, какие налоги могут не платить пенсионеры в Беларуси

Стало известно, какие налоги могут не платить белорусские пенсионеры. Такая информация опубликована на сайте Министерства по налогам и сборам.
В частности, в Беларуси у пенсионеров есть право на налоговые льготы. И в зависимости от вида имущества пенсионеры могут полностью не платить отдельные налоги либо получить скидку. Например, пенсионерам не нужно платить налог на одну квартиру, один жилой дом вместе с хозпостройками, один объект незавершенного капитального строительства, садовые домики и дачи, а также гаражи и машиноместа независимо от их количества.
Если у пенсионера есть несколько квартир или домов, то он получает налоговую льготу на самый дорогой из них, а за остальную недвижимость платит налоги.
Еще белорусские пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога за один участок, на котором располагается жилой дом. Льготу можно подучить за участки, которые используются для личного подсобного хозяйства, огородничества, коллективного садоводства, традиционных народных промыслов, выпаса сельхоз животных и размещения временного индивидуального гаража.
Для пенсионеров существует скидка 50% на транспортный налог, если авто зарегистрировано в ГАИ, а у автовладельца есть водительские права соответствующей категории.
Освобождаются пенсионеры и от налога за владение одной собакой. Но если домашних животных несколько, то льготу 50% применят к тому, по которому сумма налога самая высокая.
Получить налоговые льготы могут белорусы, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста или которым была назначена пенсия по возрасту досрочно.
Тем временем пять населенных пунктов исчезли с карты Беларуси за месяц.