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В центре Севастополя начали строить вход в тоннель

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В центральной части Севастополя приступили к основному этапу строительства тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова. Сейчас подрядчик возводит буронабивные сваи для подпорных стен, которые являются первым этапом формирования входа, рассказали в правительстве города.

Источник: РИА "Новости"

Работы выполняются с помощью специальной буровой установки. Такой метод в Севастополе применялся ранее при строительстве подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского.

Буронабивные сваи будут обустраивать с двух сторон входа в тоннель.

«Сейчас работы ведутся на так называемом западном портале — здесь обустроят порядка 80 свай. После чего перейдут на противоположную сторону будущего тоннеля. Там будет устроено порядка 100 свай. И после этого подрядчик приступит к формированию “тела” тоннеля», — подчеркнул первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Максимов.

В правительстве отметили, что параллельно строители ведут переустройство инженерных коммуникаций, стараясь делать это закрытым способом, чтобы не мешать пешеходам и машинам.

Протяженность тоннельного перехода составит 317 метров, здесь организуют двухполосное движение, в том числе для троллейбусов. Проект включает и обустройство кольцевой развязки на пересечении Пожарова и Стрелецкого спуска. Работы планируют завершить к декабрю 2029 года.

К строительству тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова приступили в апреле. Как подчеркнул губернатор региона Михаил Развожаев, тоннель позволит разгрузить город.

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