В центре Севастополя начали строить вход в тоннель

«Сейчас работы ведутся на так называемом западном портале — здесь обустроят порядка 80 свай. После чего перейдут на противоположную сторону будущего тоннеля. Там будет устроено порядка 100 свай. И после этого подрядчик приступит к формированию “тела” тоннеля», — подчеркнул первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Максимов.