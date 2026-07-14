В центре Севастополя начали строить вход в тоннель

Работы выполняются с помощью специальной буровой установки. Такой метод в Севастополе применялся ранее при строительстве подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского.
Буронабивные сваи будут обустраивать с двух сторон входа в тоннель.
«Сейчас работы ведутся на так называемом западном портале — здесь обустроят порядка 80 свай. После чего перейдут на противоположную сторону будущего тоннеля. Там будет устроено порядка 100 свай. И после этого подрядчик приступит к формированию “тела” тоннеля», — подчеркнул первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Максимов.
В правительстве отметили, что параллельно строители ведут переустройство инженерных коммуникаций, стараясь делать это закрытым способом, чтобы не мешать пешеходам и машинам.
Протяженность тоннельного перехода составит 317 метров, здесь организуют двухполосное движение, в том числе для троллейбусов. Проект включает и обустройство кольцевой развязки на пересечении Пожарова и Стрелецкого спуска. Работы планируют завершить к декабрю 2029 года.
К строительству тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова приступили в апреле. Как подчеркнул губернатор региона Михаил Развожаев, тоннель позволит разгрузить город.