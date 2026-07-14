Red Wings продолжит полеты из Сочи в Тель-Авив зимой

По данным пресс-службы Red Wings, за всю историю направления авиакомпания выполнила более 2,5 тысячи рейсов и перевезла около 500 тысяч пассажиров. В перевозчике отмечают, что маршрут сохраняет высокий спрос среди жителей России и Израиля.