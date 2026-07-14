Кубанским АЗС запретили завышать цены на топливо

УФАС ведет ежедневный контроль за ценами на топливо в регионе, как на розничном, так и на мелкооптовом уровне. Если выявляются факты недобросовестной конкуренции или спекулятивного завышения стоимости, регулятор принимает меры воздействия. За злоупотребление доминирующим положением, включая установление монопольно высоких цен, предусмотрены штрафы, в том числе в размере части оборота компании, сообщает пресс-служба ведомства.