Кубанским АЗС запретили завышать цены на топливо

Краснодарское УФАС России вынесло официальные предупреждения шести сетям автозаправочных станций Кубани после выявления признаков необоснованного роста розничных цен на бензин и дизельное топливо.
В список вошли такие операторы, как ООО МХО «Рассвет» (бренд «Уфимнефть»), ООО «Крымэнергоресурс» («Атан»), ООО «Ветлан» («Степная»), ООО «Лаба», ООО «Южная нефтяная компания» и ООО «НК Нефтесфера» («Нефтесфера»).
В ходе анализа рынка ведомство обнаружило, что действия этих компаний могут нарушать антимонопольное законодательство.
УФАС ведет ежедневный контроль за ценами на топливо в регионе, как на розничном, так и на мелкооптовом уровне. Если выявляются факты недобросовестной конкуренции или спекулятивного завышения стоимости, регулятор принимает меры воздействия. За злоупотребление доминирующим положением, включая установление монопольно высоких цен, предусмотрены штрафы, в том числе в размере части оборота компании, сообщает пресс-служба ведомства.
На устранение выявленных нарушений сетям АЗС отводится десять дней.
Ранее «Югополис» рассказывал о невеселой статистике: только в течение июня бензин в России подорожал почти на семь процентов.