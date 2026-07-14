ID для самокатов, «радиофобия» и расширение «белых списков»: что обсуждали на коллегии Минцифры Татарстана

На заседании Министерства цифрового развития Республики Татарстан, посвященном итогам первой половины 2026 года, были затронуты актуальные вопросы развития региональной IT-сферы. Обсуждались такие темы, как ограничения доступа к электросамокатам для несовершеннолетних, проблемы отсутствия покрытия мобильной связью на федеральных трассах и опасения, связанные с установкой вышек сотовой связи. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
Министр цифрового развития Илья Начвин подчеркнул, что IT-отрасль переживает трансформацию, где ключевую роль начинает играть искусственный интеллект. Рынок труда сместился от простого дефицита кадров к спросу на специалистов, способных решать реальные бизнес-задачи и работать с данными. Необходимо готовить IT-профессионалов нового поколения, владеющих ИИ как инструментом для создания инновационных решений в различных сферах экономики.
В Татарстане зарегистрировано около 3 тысяч IT-компаний, чей доход в прошлом году составил примерно 270 миллиардов рублей. Сейчас предприятия сталкиваются с ростом конкуренции, что требует повышения качества продуктов и поиска новых рынков.
Серьезной проблемой остается отсутствие мобильной связи вблизи новых жилых комплексов и на автодорогах. Часто вопросы обеспечения связью решаются после завершения строительства, что требует дополнительных финансов. Министр предложил совместно с профильными ведомствами синхронизировать процессы и включать инфраструктуру связи в строительные сметы на этапе проектирования. Операторов связи призвали активнее участвовать в развитии новых жилых зон совместно с застройщиками.
Несмотря на устранение «зон без связи» на некоторых федеральных трассах, проблема сохраняется в лесных массивах из-за отсутствия электричества для установки вышек.
Министр также затронул проблему «радиофобии» — необоснованного страха перед вышками сотовой связи, который приводит к демонтажу оборудования и отсутствию связи у целых районов. Были приведены примеры, когда операторам отказывали в размещении базовых станций. Минцифры планирует запустить просветительские семинары для борьбы с этим явлением.
В сфере оповещения о чрезвычайных ситуациях в Татарстане установлено 547 звуковых сирен, до конца года их количество увеличится до 747, с планом достичь 1.6 тысячи к 2028 году.
Заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров поручил усилить работу по привлечению IT-специалистов в республику, подчеркнул их дефицит, особенно в сфере ИИ.
«Это то, что мы должны были сделать еще вчера. Особенно это касается сферы искусственного интеллекта. Без этого мы не сможем двигаться вперед», — цитирует информагентство вице-премьера РТ.
Также была отмечена важность оперативного предоставления госуслуг онлайн.
С сегодняшнего дня в Казани началось тестирование доступа к электросамокатам по цифровому ID. Предполагается, что до конца года аренда будет доступна только совершеннолетним, что должно повысить безопасность на дорогах.
Ограничения скорости мобильного интернета во время воздушной опасности пока остаются необходимой мерой безопасности, подчеркнули на коллегии. Работа ведется над расширением «белых списков» для сервисов, не подверженных ограничениям. Технологий, позволяющих избирательно ограничивать связь только для беспилотников, пока не существует.
«Пока другого варианта нет, это для безопасности граждан. Сегодня важно развивать “белые списки”. Если все необходимые нам сервисы будут там, то мы не будем чувствовать ограничений», — сказал глава Минцифры РТ.