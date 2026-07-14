Названы профессии с наибольшим ростом зарплат в Нижегородской области

Медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области за первое полугодие 2026 года выросла на 7,8% — с 72,1 тысячи рублей в январе до 77,7 тысячи рублей в июне. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.
Самый заметный рост зарплат среди отраслей зафиксирован в сельском хозяйстве — на 33,8%, до 109,6 тысячи рублей. На втором месте оказалась добыча сырья с ростом на 24,5% и медианной зарплатой 97,4 тысячи рублей. Замкнул тройку лидеров автомобильный бизнес, где предложения работодателей выросли на 10,7%, до 115,3 тысячи рублей.
Среди массовых профессий быстрее всего росли зарплаты машинистов — сразу на 125%, с 80 до 180 тысяч рублей. В пятерку лидеров также вошли разнорабочие (+52,5%, до 106,9 тысячи рублей), монтажники (+26,7%, до 152 тысяч рублей), прорабы и мастера строительно-монтажных работ (+25%, до 150 тысяч рублей), а также слесари и сантехники (+23,6%, до 98,3 тысячи рублей).
Ранее сообщалось, что спрос на строителей и рабочий персонал вырос в Нижегородской области в июне.