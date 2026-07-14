Названы профессии с наибольшим ростом зарплат в Нижегородской области

Среди массовых профессий быстрее всего росли зарплаты машинистов — сразу на 125%, с 80 до 180 тысяч рублей. В пятерку лидеров также вошли разнорабочие (+52,5%, до 106,9 тысячи рублей), монтажники (+26,7%, до 152 тысяч рублей), прорабы и мастера строительно-монтажных работ (+25%, до 150 тысяч рублей), а также слесари и сантехники (+23,6%, до 98,3 тысячи рублей).