Нижегородцам напомнили правила зачисления в десятый класс школы

В ведомстве подчеркнули, что право на получение полного среднего образования гарантировано Конституцией РФ и должно быть доступно всем выпускникам без исключения. При этом школы могут организовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных нпредметов и проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания. Если ученик успешно проходит такие испытания, отказать ему в зачислении образовательная организация не вправе.