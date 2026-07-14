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Нижегородцам напомнили правила зачисления в десятый класс школы

В Минпросвещения подчеркнули, что доступ к полному среднему образованию должен быть обеспечен всем выпускникам 9-х классов.

Каждый выпускник 9 класса в Нижегородской области, получивший аттестат об основном общем образовании, имеет право продолжить обучение в 10 классе или поступить в учреждение среднего профессионального образования. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

В ведомстве подчеркнули, что право на получение полного среднего образования гарантировано Конституцией РФ и должно быть доступно всем выпускникам без исключения. При этом школы могут организовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных нпредметов и проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания. Если ученик успешно проходит такие испытания, отказать ему в зачислении образовательная организация не вправе.

Если в школе, где подросток окончил 9 класс, отсутствуют свободные места, органы управления образованием обязаны подобрать место в другой доступной школе. Родители и законные представители учащихся также могут обратиться в Минпросвещения России через горячую линию или общественную приемную.

Ранее сообщалось, что нижегородскому выпускнику аннулируют баллы ЕГЭ за утечку заданий.