Нижегородцам напомнили правила зачисления в десятый класс школы

Каждый выпускник 9 класса в Нижегородской области, получивший аттестат об основном общем образовании, имеет право продолжить обучение в 10 классе или поступить в учреждение среднего профессионального образования. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.
В ведомстве подчеркнули, что право на получение полного среднего образования гарантировано Конституцией РФ и должно быть доступно всем выпускникам без исключения. При этом школы могут организовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных нпредметов и проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания. Если ученик успешно проходит такие испытания, отказать ему в зачислении образовательная организация не вправе.
Если в школе, где подросток окончил 9 класс, отсутствуют свободные места, органы управления образованием обязаны подобрать место в другой доступной школе. Родители и законные представители учащихся также могут обратиться в Минпросвещения России через горячую линию или общественную приемную.
Ранее сообщалось, что нижегородскому выпускнику аннулируют баллы ЕГЭ за утечку заданий.