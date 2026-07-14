Нижегородский турмаршрут «Выходные с хохломой» признали лучшим в России

По словам губернатора, эта победа стала заслугой мастеров, которые бережно сохраняют народные традиции, а также всей команды, развивающей туристический потенциал Нижегородской области. Интерес к маршруту продолжает расти: в 2025 году число его участников увеличилось на 11%, а за год «Выходные с хохломой» выбрали более 28 тысяч человек.