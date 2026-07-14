Господдержка программы долгосрочных сбережений достигла 217,7 млрд рублей

Программа долгосрочных сбережений действует с 1 января 2024 года. Накопления инвестируются в выбранный участником НПФ и страхуются государством на 2,8 млн руб. Взнос государства зачисляется на счет в следующем году после уплаты личных взносов. Каждый участник может получить до 360 тыс. руб. за десять лет — по 36 тыс. руб. ежегодно.