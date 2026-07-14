Платформы и банки получат доступ к данным ФТС, ФНС и Росреестра

Первый раздел посвящен данным ФТС: компании смогут через API получать информацию о таможенном оформлении автомобилей, ввезённых в страны ЕАЭС. Второй — доступ к ресурсам ФНС, включая копии учредительных документов юрлиц и расширенные сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Третий — расширение данных Росреестра: в сервис добавят информацию о кадастровых номерах, этажности домов и годе ввода в эксплуатацию. Реализация всех трех инициатив запланирована на 2026−2027 годы.