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Платформы и банки получат доступ к данным ФТС, ФНС и Росреестра

Как узнал «Ъ», вице-премьер Дмитрий Григоренко утвердил «дорожную карту» по предоставлению цифровым платформам и банкам доступа к сведениям трех государственных служб — ФТС, ФНС и Росреестра. Документ разработан Минцифры совместно с Ассоциацией больших данных, в которую входят «Сбер», «Яндекс», ВТБ, «Авито» и другие компании.

Как узнал «Ъ», вице-премьер Дмитрий Григоренко утвердил «дорожную карту» по предоставлению цифровым платформам и банкам доступа к сведениям трех государственных служб — ФТС, ФНС и Росреестра. Документ разработан Минцифры совместно с Ассоциацией больших данных, в которую входят «Сбер», «Яндекс», ВТБ, «Авито» и другие компании.

Цель — сократить время оказания услуг и сделать цифровые сервисы удобнее. При этом в аппарате вице-премьера подчеркнули «Ъ», что расширение доступа к персональным данным граждан планом не предусмотрено. В плане три раздела.

Первый раздел посвящен данным ФТС: компании смогут через API получать информацию о таможенном оформлении автомобилей, ввезённых в страны ЕАЭС. Второй — доступ к ресурсам ФНС, включая копии учредительных документов юрлиц и расширенные сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Третий — расширение данных Росреестра: в сервис добавят информацию о кадастровых номерах, этажности домов и годе ввода в эксплуатацию. Реализация всех трех инициатив запланирована на 2026−2027 годы.

В Минцифры отметили, что обмен данными между государством и бизнесом происходит только с согласия владельцев и повышает достоверность информации. В АБД назвали проект важнейшим.

Подробнее — в материале «Ъ» «Данные выгрузят на платформы».

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