Аномальная жара лишила немецкие электростанции угля

По данным агентства Reuters, стоимость фрахта по маршруту Роттердам — Карлсруэ за последние пару недель выросла с 45 до 60−70 евро за тонну. Это сразу отразилось на себестоимости угольной генерации, хотя пока неясно, приведёт ли это к росту цен на электроэнергию для конечных потребителей.