Нижегородцев предупредили, что грозит при отказе в проверке счетчиков

Жителям Нижегородской области необходимо обеспечивать доступ к приборам учета электроэнергии для проведения плановых проверок. В противном случае плата за электричество может рассчитываться по нормативу с применением повышающего коэффициента, сообщили в компании «ТНС энерго НН».
Энергетики напомнили, что проверка состояния счетчиков и снятие контрольных показаний являются обязательными процедурами, предусмотренными законодательством. Они необходимы для сверки расчетов и корректного начисления платы за потребленную электроэнергию.
Если потребитель отказывается допустить представителя гарантирующего поставщика к прибору учета, начисления могут производиться исходя из норматива потребления с применением повышающего коэффициента.
В компании отметили, что контролеры имеют право осматривать приборы учета как в присутствии собственника, так и без него, если счетчик установлен на лестничной площадке или за пределами жилого помещения. При выявлении расхождений между переданными потребителем и фактическими показаниями будет выполнен перерасчет.
В многоквартирных домах Нижнего Новгорода и области проверки проводят специалисты подрядной организации ООО «Оранж Технолоджиз». О предстоящем визите жителей заранее информируют через объявления в подъездах и домовые чаты.
В «ТНС энерго НН» также подчеркнули, что сотрудники обязаны предъявить удостоверение или доверенность от имени компании, а сама проверка приборов учета проводится бесплатно. По словам энергетиков, своевременный контроль счетчиков помогает избежать ошибок в начислениях, переплат и образования задолженности.
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