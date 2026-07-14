Нижегородцев предупредили, что грозит при отказе в проверке счетчиков

В компании отметили, что контролеры имеют право осматривать приборы учета как в присутствии собственника, так и без него, если счетчик установлен на лестничной площадке или за пределами жилого помещения. При выявлении расхождений между переданными потребителем и фактическими показаниями будет выполнен перерасчет.