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Нижегородцев предупредили, что грозит при отказе в проверке счетчиков

Энергетики напомнили, что проверка состояния счетчиков и снятие контрольных показаний являются обязательными процедурами.

Жителям Нижегородской области необходимо обеспечивать доступ к приборам учета электроэнергии для проведения плановых проверок. В противном случае плата за электричество может рассчитываться по нормативу с применением повышающего коэффициента, сообщили в компании «ТНС энерго НН».

Энергетики напомнили, что проверка состояния счетчиков и снятие контрольных показаний являются обязательными процедурами, предусмотренными законодательством. Они необходимы для сверки расчетов и корректного начисления платы за потребленную электроэнергию.

Если потребитель отказывается допустить представителя гарантирующего поставщика к прибору учета, начисления могут производиться исходя из норматива потребления с применением повышающего коэффициента.

В компании отметили, что контролеры имеют право осматривать приборы учета как в присутствии собственника, так и без него, если счетчик установлен на лестничной площадке или за пределами жилого помещения. При выявлении расхождений между переданными потребителем и фактическими показаниями будет выполнен перерасчет.

В многоквартирных домах Нижнего Новгорода и области проверки проводят специалисты подрядной организации ООО «Оранж Технолоджиз». О предстоящем визите жителей заранее информируют через объявления в подъездах и домовые чаты.

В «ТНС энерго НН» также подчеркнули, что сотрудники обязаны предъявить удостоверение или доверенность от имени компании, а сама проверка приборов учета проводится бесплатно. По словам энергетиков, своевременный контроль счетчиков помогает избежать ошибок в начислениях, переплат и образования задолженности.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области пересмотрят принципы составления рейтинга ДУКов за текущий год.