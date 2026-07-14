Суд в Париже взыскал со структуры НОВАТЭКа €20 млн по договору перевалки газа

Суд встал на сторону истца, отметив, что до конца 2026 года операции не были полностью исключены, а NOVATEK не доказала ни попыток получить разрешение на перевалку, ни принципиальной невозможности его получения. Более того, суд обратил внимание на то, что компания перестала запрашивать слоты еще в июле 2024 года, до введения санкций, последовательно сократив объемы перевалки с 20 операций в 2022 году до 6 в 2024-м. В итоге суд признал, что NOVATEK не доказала невозможности исполнения обязательств.