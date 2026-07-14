В Evolute спрогнозировали рост рынка электромобилей в 2026 году

По мнению управляющего партнера Evolute, к 2030 году на рынке могут появиться электромобили с запасом хода 700−800 км на одной зарядке без заметного роста стоимости. Он считает, что именно тогда электрокары смогут получить преимущество над гибридами и стать более массовым видом транспорта.