Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином

«На сегодняшний день производители топлива отмечают панический спрос. Одна и та же заправка ранее продавала 15 тонн топлива за 24 часа, а уже сегодня этот же объем разбирают за 6 часов. Причина — зафиксирован массовый выкуп топлива впрок», — говорится в сообщении.
Согласно полученной информации, на АЗС уведомляют о запрете сливать бензин в канистры. Однако не все относятся к этому ответственно. В результате появляются километровые очереди и дефицит там, где его нет. Каждая канистра — это прямая причина того, что топлива не хватает другим. В этой связи жителям рекомендуется заправляться по потребности и не поддаваться панике.
«Рустам Минниханов дал поручение всем службам, ответственным за топливный сектор, проводить регулярные проверки на АЗС и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры», — сообщает Галимова.
На сегодняшний день поставки топлива на АЗС идут по графику. Запасов достаточно.