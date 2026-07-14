Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином

В последние дни на АЗС города Казани наблюдается ажиотаж. В связи с этим объем поставок топлива на отдельные заправки был увеличен, однако это не сняло напряжения. Рустам Минниханов поручил проверить вопросы логистики, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: ИА Татар-информ

«На сегодняшний день производители топлива отмечают панический спрос. Одна и та же заправка ранее продавала 15 тонн топлива за 24 часа, а уже сегодня этот же объем разбирают за 6 часов. Причина — зафиксирован массовый выкуп топлива впрок», — говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, на АЗС уведомляют о запрете сливать бензин в канистры. Однако не все относятся к этому ответственно. В результате появляются километровые очереди и дефицит там, где его нет. Каждая канистра — это прямая причина того, что топлива не хватает другим. В этой связи жителям рекомендуется заправляться по потребности и не поддаваться панике.

«Рустам Минниханов дал поручение всем службам, ответственным за топливный сектор, проводить регулярные проверки на АЗС и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры», — сообщает Галимова.

На сегодняшний день поставки топлива на АЗС идут по графику. Запасов достаточно.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше