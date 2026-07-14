Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином

Согласно полученной информации, на АЗС уведомляют о запрете сливать бензин в канистры. Однако не все относятся к этому ответственно. В результате появляются километровые очереди и дефицит там, где его нет. Каждая канистра — это прямая причина того, что топлива не хватает другим. В этой связи жителям рекомендуется заправляться по потребности и не поддаваться панике.