Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде

Съемочная группа ИА «Высоты 102» посмотрела наличие топлива и цены на него на АЗС разных компаний. В целом видно, что за неделю в Волгограде подорожало дизельное топливо, которое, в отличие от бензина, почти всегда было в наличии. На заправках сети Teboil солярка стоит уже 77,97 ₽, на сети «Лукойл» — 79,03 ₽, а «Роснефть» продает дизтопливо за 76,75 ₽ за литр.