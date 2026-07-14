Мосбиржа зафиксировала рекорд в июне на денежном рынке

Как сообщил директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко, в июне среднедневной объем операций достиг исторического максимума — 7,5 трлн руб., а среднедневная открытая позиция нефинансовых корпораций в первом полугодии составила 2,4 трлн руб., что в 1,5 раза выше прошлогоднего показателя и составляет около 25% от всего сегмента с центральным контрагентом.