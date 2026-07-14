Западный Обход в Краснодаре расширят до шести полос

В Краснодаре начался третий этап реконструкции Западного Обхода, в рамках которого участок дороги от улицы Средней до транспортной развязки на улице Дзержинского расширят до шести полос. В настоящее время специалисты проводят демонтажные работы, которые ведутся с двух сторон участка, передает пресс-служба администрации города.