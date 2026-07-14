Импорт нефти в Китай рухнул до рекордного минимума

Аналитики связывают столь резкое падение с двумя основными факторами: продолжающимся конфликтом в Персидском заливе и ослаблением внутреннего спроса в самой Поднебесной. Обычно на страны Ближнего Востока приходится около половины всего китайского нефтяного импорта, но сейчас напряжённость в регионе и срыв перемирия между США и Ираном ставят под вопрос восстановление поставок через Ормузский пролив. Участники рынка сейчас внимательно следят, не достигло ли снижение дна — не исключено, что Пекин вскоре начнёт пополнять стратегические резервы.