Импорт нефти в Китай рухнул до рекордного минимума

Сырьевые закупки Китая за границей в июне обвалились до многолетнего минимума, свидетельствуют данные таможенной службы, на которые ссылается агентство Bloomberg.
Объём поставок чёрного золота сократился на 41% в годовом выражении и составил 29,27 млн тонн — это самый низкий показатель с октября 2016 года. По сравнению с предыдущим месяцем спад также оказался значительным (минус 12%), при том что майские цифры уже были худшими за последние восемь лет.
Аналитики связывают столь резкое падение с двумя основными факторами: продолжающимся конфликтом в Персидском заливе и ослаблением внутреннего спроса в самой Поднебесной. Обычно на страны Ближнего Востока приходится около половины всего китайского нефтяного импорта, но сейчас напряжённость в регионе и срыв перемирия между США и Ираном ставят под вопрос восстановление поставок через Ормузский пролив. Участники рынка сейчас внимательно следят, не достигло ли снижение дна — не исключено, что Пекин вскоре начнёт пополнять стратегические резервы.
В отличие от нефти, импорт природного газа в КНР в июне вырос. Поставки увеличились на 3,7% до 10,93 млн тонн, что стало лучшим результатом за пять месяцев. Рост обеспечили морские перевозки на фоне сокращения собственной добычи и уменьшения запасов в хранилищах. Хотя боевые действия в районе Ирана ограничили поставки из этого региона, который обычно покрывает около трети китайского импорта СПГ, недостающие объёмы удалось заместить за счёт других экспортёров.
Ещё один ключевой энергоноситель — уголь — также показал положительную динамику. Закупки выросли на 30% относительно июня прошлого года, достигнув 42,78 млн тонн, что стало максимумом за последние пять месяцев. Причина такого скачка — ужесточение требований безопасности на внутренних шахтах после крупнейшего с 2009 года взрыва на предприятии в провинции Шаньси в мае, что привело к сокращению собственной добычи.
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