Стало известно об изменениях в биржевой торговле бензином

Как писал сайт KP.RU, 10 июля зампред правительства РФ Александр Новак сообщил, что власти страны планируют обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы. Также вице-премьер высказался о запрете экспорта бензина и дизеля из России, указав, что такая мера нужна для стабилизации ситуации с топливом.