Стало известно об изменениях в биржевой торговле бензином

Со следующего вторника на Петербургской бирже бензин можно будет купить только для личного пользования или для конечных потребителей. Об этом сообщила торговая площадка.
«С 21.07.2026 покупать на бирже бензин можно только для собственного потребления или для третьих лиц (конечных потребителей)», — говорится в сообщении.
При этом отмечалось, что покупать топливо для третьих лиц смогут только участники торгов категории: член биржи, член секции «Нефтепродукты».
На бирже подчеркнули, что нарушение этого механизма будет рассматриваться как нарушение правил организованных торгов и может повлечь меры воздействия.
Как писал сайт KP.RU, 10 июля зампред правительства РФ Александр Новак сообщил, что власти страны планируют обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы. Также вице-премьер высказался о запрете экспорта бензина и дизеля из России, указав, что такая мера нужна для стабилизации ситуации с топливом.