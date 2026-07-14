Запасы нефти в США упали до уровня 1983 года

Общая картина с нефтяными запасами в США выглядит ещё более тревожной. Если суммировать коммерческие резервы и стратегический запас, то к 3 июля совокупный объём составлял 730,8 млн баррелей. Это на 123,9 млн меньше, чем было ранее, и является самым низким уровнем с 1983 года.