В Калининградской области хотят запустить промышленную ипотеку для бизнеса

— Представители МСП, которые составляют целевую аудиторию программы, сталкиваются с двумя основными барьерами. Первый — это когда при покупке готового объекта банк оценивает его значительно ниже рыночной стоимости. В итоге предпринимателю просто не хватает средств для совершения сделки. И это притом что готовых объектов, подходящих под условия программы, и без того немного на рынке. Второй барьер связан со строительством здания. У компании, как правило, отсутствует достаточный залог, чтобы обеспечить соответствующий кредит, — подчеркнула Мария Сиротникова.