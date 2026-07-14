Кабмин выделит Курской области средства на компенсацию утраченных автомобилей

В ближайшее время механизм выплат будет утвержден юридически, власти региона опубликуют подробную памятку — куда и как можно будет обратиться. Губернатор также сообщил, что продолжит работать с федеральным центром, чтобы компенсировать стоимость утраченных и поврежденных от действий ВСУ машин и для жителей остальных городов и районов региона.