Кабмин выделит Курской области средства на компенсацию утраченных автомобилей

КУРСК, 14 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит Курской области более 2,4 млрд рублей на компенсацию автомобилей, утраченных из-за атак ВСУ. Об этом сообщил в «Максе» губернатор региона Александр Хинштейн.
«Еще одно важное, долгожданное решение проблемы жителей приграничья. По поручению президента правительство России выделит Курской области более 2,4 млрд рублей на компенсацию утраченного из-за вторжения ВСУ автотранспорта. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — написал он.
По словам губернатора, в августе 2024 года жители приграничья потеряли более 5 тыс.машин — часть была повреждена, часть уничтожена полностью. Силами регионального бюджета компенсировать утраченный транспорт было невозможно. «Обещал обязательно проработать этот вопрос вместе с федеральным центром. Очень рад, что благодаря поручению президента решение, наконец, найдено», — отметил Хинштейн.
Федеральные средства пойдут на компенсацию полностью утраченного транспорта жителей, которые до 6 августа были зарегистрированы в девяти отселенных муниципалитетах. Расходы на выплаты за поврежденный в приграничье транспорт регион возьмет на себя.
В ближайшее время механизм выплат будет утвержден юридически, власти региона опубликуют подробную памятку — куда и как можно будет обратиться. Губернатор также сообщил, что продолжит работать с федеральным центром, чтобы компенсировать стоимость утраченных и поврежденных от действий ВСУ машин и для жителей остальных городов и районов региона.