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ТАСС: страны Персидского залива пока не прекращали авиасообщение

Пассажирские самолеты продолжают летать даже по тем трассам, которые проходят над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Страны Персидского залива пока не прекращали авиасообщение, в том числе пассажирское, из-за активизации ударов США и Ирана. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Авиасообщение со странами Персидского залива пока не прекращалось, несмотря на активизацию военных действий», — сказал собеседник агентства. По его словам, пассажирские самолеты продолжают летать даже по тем трассам, которые проходят над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов, в том числе в непосредственной близости от границы воздушного района, контролируемого диспетчерами Ирана. «Военные самолеты США, прежде всего, транспортные и разведывательные, также летают по трассам, используемым гражданской авиацией», — заметил источник.

Ранее центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале новой серии ударов по Ирану. При этом корпус стражей исламской революции (КСИР; элитные части ВС Ирана) заявлял, что во вторник провел ракетные и беспилотные атаки на позиции США в Кувейте и Бахрейне, уничтожив ангары с вооружением.

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