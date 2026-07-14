ТАСС: страны Персидского залива пока не прекращали авиасообщение

«Авиасообщение со странами Персидского залива пока не прекращалось, несмотря на активизацию военных действий», — сказал собеседник агентства. По его словам, пассажирские самолеты продолжают летать даже по тем трассам, которые проходят над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов, в том числе в непосредственной близости от границы воздушного района, контролируемого диспетчерами Ирана. «Военные самолеты США, прежде всего, транспортные и разведывательные, также летают по трассам, используемым гражданской авиацией», — заметил источник.