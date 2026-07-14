Росатом от имени правительства подпишет с Индией меморандум о сотрудничестве по СМП

О том, что Россия и Индия намерены сотрудничать в рамках СМП, в конце 2025 года сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Это, по его словам, позволит реализовать потенциал в объемах порядка 5 млн тонн в перевозке грузов в обе стороны. Этот транзит, по словам Лихачева, который сейчас идет через Суэцкий канал, может быть использован индийской стороной именно в рамках Северного морского пути.