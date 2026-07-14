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Росатом от имени правительства подпишет с Индией меморандум о сотрудничестве по СМП

О том, что страны намерены сотрудничать в рамках СМП, в конце 2025 года сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Кабмин России поручил Росатому подписать от имени правительства РФ российско-индийский меморандум о взаимопонимании в области развития сотрудничества по морским перевозкам грузов в акватории Северного морского пути (СМП). Об этом говорится в распоряжении, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”, согласованное МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с индийской стороной, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии в области развития сотрудничества по морским перевозкам грузов в акватории Северного морского пути. Поручить государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум», — говорится в документе.

О том, что Россия и Индия намерены сотрудничать в рамках СМП, в конце 2025 года сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Это, по его словам, позволит реализовать потенциал в объемах порядка 5 млн тонн в перевозке грузов в обе стороны. Этот транзит, по словам Лихачева, который сейчас идет через Суэцкий канал, может быть использован индийской стороной именно в рамках Северного морского пути.

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