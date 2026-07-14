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Глава Ставрополья предложил увеличить лимиты отпуска топлива на одно авто

В середине июня некоторые АЗС на Ставрополье ввели лимит на продажу бензина 100 л в одни руки. Губернатор указал, что многим приходится дважды стоять в очереди, чтобы заправиться необходимым объемом.

Источник: РБК

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил увеличить лимиты отпуска топлива на одну машину и ввести ряд других мер для стабилизации ситуации с горючим.

«Предложил топливным компаниям увеличить лимиты отпуска топлива на одну машину. Многие отстаивают в очередях дважды, чтобы получить необходимый для поездки объем, а значит, каждая очередь увеличивается вдвое», — написал он в телеграм-канале.

В середине июня некоторые АЗС на Ставрополье ввели лимит на продажу бензина 100 л в одни руки.

Также Владимиров сообщил, что в крае ограничили использование служебного транспорта для региональных руководителей. «Машины могут использоваться только в Ставрополе, все выезды — только по согласованию со мной», — уточнил он.

Кроме того, губернатор поручил перевести транспорт экстренных и социально значимых служб на прямые контракты с крупными нефтяными компаниями.

По информации Владимирова, краевое управление ФАС фиксирует жалобы на повышение цен и ведет оперативную работу по ним.

«В основном речь о малых компаниях. На заправках крупных сетей повышение цен отмечается незначительное. Нефтяные компании прогнозируют увеличение поставок горючего в течение недели», — пояснил он.

В июне Минэнерго основной причиной перебоев с поставками топлива в ряде южных регионов назвало атаки на объекты ТЭК. Для координации работы по обеспечению поставок ведомство сформировало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний.

8 июля президент Владимир Путин поручил оперативно принять меры по стабилизации ситуации с топливообеспечением Крыма и юга России.

10 июля два источника в отрасли сообщили РБК, что в правительстве обсуждают новые меры по насыщению топливного рынка и удержанию цен на бензин и дизель на прежнем уровне. Соответствующие вопросы поднимались на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака.

Накануне Путин заявил, что российская энергетика располагает «очень мощной, надежной базовой основой», проблемы носят временный характер. «Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — сказал он.

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